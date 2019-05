Tennis, Fognini si arrende a Thiem, a Madrid avanti Djokovic, Federer e Nadal

Si ferma negli ottavi di finale il cammino di Fabio Fognini al "Mutua Madrid Open", quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 6.536.160 euro, in corso sui campi in terra battuta della "Caja Magica" della capitale spagnola. Il ligure, numero 12 del ranking mondiale e decima testa di serie, è stato sconfitto dall'austriaco Dominic Thiem, numero 5 del ranking e del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-5.

Passa il turno il numero 1 del Mondo, Novak Djokovic, che ha battuto il francese Jeremy Chardy con il puteggio di 6-1, 7-6 (2). Ai quarti anche Marin Cilic, il croato ha battuto il serbo Laslo Djere per 4-6, 6-3, 6-2. E anche Roger Federer accede ai quarti superando in tre set il francese Gael Monfils con il punteggio di 6-0/4-6/7-6 (7-3). L'ex numero uno del mondo, quarta testa di serie, se la vedrà ora con Thiem.

Si qualifica pure Rafa Nadal: il numero 2 del ranking mondiale e del tabellone, poco più di 24 ore dopo essersi liberato senza soffrire più di tanto (nonostante il virus intestinale dei giorni precedenti) del 18enne canadese Felix Auger-Aliassime, numero 30 Atp e in gara con una wild card, ha concesso il bis nei confronti di un altro Next Gen, lo statunitense Frances Tiafoe, numero 37 della classifica mondiale, per la prima volta giunto agli ottavi di un '1000' su terra. Il mancino di Manacor, che agli ultimi Australian Open si era imposto nei quarti per 6-3 6-4 6-2, ha controllato l'incontro, chiudendo 63 64 in poco più di un'ora e mezzo.

Lo spagnolo, reduce dagli stop in semifinale a Montecarlo e Barcellona, nella sua caccia al primo titolo 2019 in un torneo che ha già conquistato cinque volte (2005, 2010, 2013-2014 e 2017) e dove ora vanta un ruolino di marcia di 49 match vinti e 8 persi, incrocia adesso lo svizzero Stan Wawrinka, numero 34 del ranking, che ha sgambettato con il punteggio di 6-3 7-6(3) il giapponese Kei Nishikori, numero 6 Atp e del tabellone. Sarà la 21esima sfida tra Nadal e il 34enne di Losanna, che ne ha vinte appena tre.

Ha rispettato il rango anche il tedesco Alexander Zverev, numero 4 della classifica mondiale e terzo favorito del tabellone, nonché campione in carica, che sta vivendo un'annata complicata, non solo per ragioni tennistiche. Dopo l'esordio positivo, che ha messo la parola fine alla carriera di un grande esempio come David Ferrer, il 22enne di Amburgo si è guadagnato l'ingresso nei quarti superando in rimonta (3-6 6-4 6-4 in due ore e dieci minuti) il polacco Hubert Hurkacz, numero 52 Atp, che partito dalle qualificazioni ha confermato una volta di più i suoi progressi avendo eliminato due avversari meglio piazzati di lui nel computer come Alex De Minaur e Lucas Pouille.

A contendere a Sascha un posto in semifinale sarà il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas, numero 10 della classifica mondiale e ottavo favorito del seeding, che ha regolato per 63 64 lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 38 Atp, autore dell'eliminazione del russo Karen Khachanov, numero 13 Atp e undicesima testa di serie.

