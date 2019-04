Tennis, Fognini non ce la fa. Rinuncia al torneo di Barcellona

Il problema al flessore della coscia destra condiziona ancora l'azzurro. Probabile il rientro all'Estoril (Portogallo) per poi giocare a Madrid e Roma

Adesso è ufficiale, Fabio Fognini si ritira dal torneo Atp500 di Barcellona prima di poter scendere in campo contro lo spagnolo Nicolas Kuhn. Il trionfatore di Montecarlo non ce l'ha fatta: troppo forte il fastidio al flessore della coscia destra e, soprattutto, troppo evidente il rischio di farsi male davvero e di dover saltare i prossimi tornei sui quali l'azzurro (fresco numero 12 del mondo) punta molto.

Se non ci saranno ulteriori complicazioni e le cure e il riposo faranno l'effetto sperato, Fognini tornerà in campo la settimana prossima all'Estoril (Portogallo) per poi giocare il Masters1000 di Madrid e presentarsi a Roma nelle migliori condizioni possibili.

