Tennis, Fognini ai quarti a Pechino. Stop a Cecchinato

Fabio Fognini accede ai quarti di finale del 'China Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sul cemento di Pechino, in Cina. Il tennista azzurro, 13esimo nella classifica Atp, ha battuto al secondo turno il russo Andrey Rublev, 68/o a livello mondiale, 6-4, 6-3 in un'ora e nove minuti di partita. Tutto facile per il 31enne ligure che ai quarti sfiderà l'ungherese Marton Fucsovics, il quale ha superato il nostro Marco Cecchinato

Si ferma, appunto, al secondo turno (ottavi di finale) l'avventura di Marco Cecchinato al 'China Open. Il tennista palermitano, numero 22 al mondo, è stato battuto dall'ungherese Marton Fucsovics, 45esimo nella classifica Atp, in due set (6-4, 6-2) in un'ora e un quarto di gara.

Donne - Caroline Wozniacki accede ai quarti di finale del 'China Open', torneo Wta Premier Mandatory in corso sul cemento di Pechino in Cina. La danese, numero 2 del ranking e del seeding, trionfatrice a Pechino nel 2010, si è imposta per 7-5 6-4, in un'ora e 50 minuti di gioco, sull'estone Anett Kontaveit, numero 21 Wta. Avanza anche la giapponese Naomi Osaka: la regina di New York, numero 6 Wta ed ottava testa di serie, ha liquidato per 6-1 6-2, in appena 66 minuti, la tedesca Julia Goerges, numero 10 del ranking e del seeding. Prossima avversaria per la 20enne di Osaka la cinese Shuai Zhang, numero 45 Wta, che ha eliminato a sorpresa per 6-1 2-6 6-0, in poco meno di un'ora e mezza di gioco, la tedesca Angelique Kerber, numero 3 del ranking e del seeding. Ancora una vittoria per la beniamina di casa Qiang Wang, numero 28 Wta: la 26enne di Tianjin ha sconfitto la ceca Karolina Pliskova, numero 7 del ranking e del seeding, in 6-4, 6-4

