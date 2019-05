Tennis, Federer sarà agli Internazionali di Roma: "Non vedo l'ora"

Roger Federer sarà a Roma. In un video postato su Instagram il campione svizzero ha confermato la sua presenza agli Internazionali Bnl d'Italia, uno dei pochissimi titoli che manca nel suo straordinario palmares.

'King Roger', che a Roma ha giocato 4 finali (2015, 2013, 2006, 2003), sarà martedì in conferenza stampa: mercoledì l'esordio nel torneo. Il 37enne fuoriclasse di Basilea, sconfitto nei quarti a Madrid da Dominic Thiem (dopo aver fallito due match-point), ha ribadito la volontà di tornare a giocare al Foro. "Ho appena finito di parlare con il mio team e abbiamo deciso: vi voglio comunicare che sto per tornare a Roma. Giocherò di nuovo in Italia e non vedo l'ora".

