Tennis, Atp Parigi Bercy: forfait Nadal, Djokovic torna numero 1

Lo spagnolo non gioca un torneo ufficiale da settembre per dolori addominali. Il serbo di nuovo in vetta dove mancava dal 2016

Rafael Nadal ha annunciato il suo forfait dal Rolex Paris Masters, ultimo Masters 1000 dell'anno dotato di un montepremi di 4.872.105 dollari in corso sul veloce indoor del Palais Omnisport di Parigi-Bercy e che chiude di fatto la "regular season" del circuito Atp. Lo spagnolo, a pochi minuti dalla partita contro il connazionale Fernando Verdasco ha detto di "aver sentito dolore negli addominali per alcuni giorni" soprattutto quando serviva. "I medici mi hanno detto di non giocare", ha aggiunto il maiorchino che non gioca un torneo ufficiale dal suo ritiro nella semifinale degli US Open all'inizio di settembre.

Per effetto del ritiro di Nadal, da lunedì prossimo Novak Djokovic tornerà in vetta alla classifica dell'Atp, due anni dopo l'ultima volta.



