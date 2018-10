Tennis, a Shanghai bene Cecchinato, battuto il francese Simon

In campo, nell'Atp 1000 della metropoli cinese, anche Andreas Seppi. Camila Giorgi impegnata a Linz in Austria

Bella vittoria per Marco Cecchinato nel primo turno del 'Rolex Shanghai Masters', penultimo Atp Masters 1000 (oltre 9 milioni di dollari di monte premi con Federer testa di serie numero 1 e Djokovic al secondo posto del seeding) in corso sui campi in cemento della metropoli cinese. Il 25enne di Palermo, numero 21 Atp e 16esima testa di serie, ha battuto in rimonta per 6-7 6-4 7-6, dopo quasi due ore e mezza di lotta, il francese Gilles Simon, numero 31 Atp. Al secondo turno Cecchinato troverà il vincente del match tra il polacco Hubert Hurkacz, numero 93 Atp, promosso dalle qualificazioni, ed il coreano Hyeon Chung, numero 26 del ranking mondiale.

L'altro azzurro Andreas Seppi sta giocando l'incontro di primo turno con l'altro francese Adrian Mannarino.

Le donne sono impegnate su tre fronti: a Tianijn (Pliskova e Caroline Garcia alle prime du teste di serie), a Hong Kong (Svitolina e Zhang) e a Linz in Austria (Georges e Bertens) dove Camila Giorgi è testa di serie numero 5 e gioca il primo turno anche lei con una francese: In campo anche Andreas Seppi contro Mannarino nell'Atp 1000

