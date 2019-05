Tennis, Cecchinato sconfitto da Garin in semifinale a Monaco

Il cileno si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 al termine di una partita a lungo interrotta per la pioggia.

Si ferma in semifinale il cammino di Marco Cecchinato al "BMW Open", torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 586.140 euro in corso sulla terra rossa di Monaco di Baviera, in Germania. Il 26enne palermitano, numero 19 del ranking mondiale e terza testa di serie, si è arreso al cileno Cristian Garin, numero 47 del ranking mondiale, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-2, 6-4 al termine di una partita a lungo interrotta per la pioggia.

