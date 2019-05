Tennis, Cecchinato e Berrettini in semifinale a Monaco di Baviera

Due italiani in semifinale nel torneo Atp (terra rossa da 586 mila euro) di Monaco di Baviera: Marco Cecchinato e Matteo Berrettini

Cecchinato, testa di serie numero 3 ha superato l’ungherese Marton Fucsovics (numero 8 del seeding) in tre set molto combattuti: 1-6, 7-5, 7-5. Il palermitano ha subito molto l’avversario nel primo set ma è riuscito a difendersi bene nel secondo e a uscire alla distanza nel terzo. In semifinale, Cecchinato incontrerà il cileno Christian Garin che, a sorpresa, ha battuto la prima testa di serie numero 1 (e numero 3 del mondo) il tedesco Alexander Zverev per 6-4, 5-7, 7-5. Per Marco è una grande occasione. Garin è infatti il numero 47 del mondo. Cecchinato (numero 19) è favorito.

Grande prova di Berrettini (numero 37 del mondo) che, dopo aver trionfato Budapest e’ andato avanti anche a Monaco (sette partite vinte di seguito). Matteo ha fatto fuori la seconda testa di serie Philip Kolschreiber (anche lui tedesco) con lo stesso andamento di Cecchinato: 4-6, 7-5, 6-4 mettendo in mostra il suo grande servizio (14 ace). In semifinale, Berrettini se la vedrà con lo spagnolo Roberto Bautista Agut (21 della classifica Ato) che ha eliminato l’argentino Guido Pella per 6-4, 4-6, 6-0.

