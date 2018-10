Tennis, Camila Giorrgi in semifinale al torneo di Linz in Austria

Battuta in tre set la russa Gasparyan. Adesso trova la belga Van Uytvanck: non un'avversaria impossibile

Camila Giorgi è in semifinale a Linz, in Austria nel torneo da 250mila euro che si gioca sul sintetico. L'azzurra (numero 35 del mondo) ha battuto la russa Margarita Gasparyan per 6-3, 3-6, 6-2. In semifinale trova la belga Alison Van Uytvanck (numero 56 della classifica Wta)che ha superato la testa di serie numero 3 Barbora Strykova (Rep Ceca) per 3-6, 6-4, 6-4. Le altre due semifinaliste usciranno dagli scontri Petkovic-Mladenovic e Alexandrova-Plavyuchenkova

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata