Tennis, Camila Giorgi vola in semifinale a Tokyo

Continua a Tokyo l'ottima settimana di Camila Giorgi. L'azzurra (numero 37 del mondo) , dopo aver superato Carolina Wokniacki (numero 2 Wta) ha battuto anche la rediviva Viktoria Azarenka che si è ritirata per problemi fisici quando Camila era avanti per 5-3 nella prima partita. L'azzurra, adesso, dovrà vedersela con la vincitrice degli Us Open, Naomi Osaka che si è sbarazzata abbastanza facilmente della ceca Barbara Strykova per 6-3, 6-4. Nell'altra semifinale se la vedranno la croata Dona Vakic che ha battuto la seconda testa di serie, la francese Caroline Garcia 6-3, 6-4 e la ceca Karolina Plyskova che ha battuto l'americana Riske. Per la Giorgi una partita difficilissima ma non impossibile anche perché la ragazza marchigiana sta giocando davvero bene.

Uomini a San Pietroburgo - Marco Cecchinato (testa di serie numero 3 del torneo da 1 milione e 240mila dollari di monte premi), battendo lo slovacco Lacko è approdato ai quarti (prima volta sul cemento). Adesso deve vedersela con lo spagnolo .

