Tennis, Camila Giorgi trionfa a Linz e diventa numero 28 del mondo

Battuta, nel torneo austriaco, la russa Alexandrova (6-3, 6-1). Seconda vittoria per l'azzurra in un torneo Wta e miglior ranking in carriera

Camila Giorgi trionfa a Linz, in Austria e conquista la seconda vittoria in un torneo Wta della sua carriera dopo quella del 2014 sull'erba di 's-Hertogenbosch. La russa Ekaterina Alexandrova (numero 119 del mondo, ma arriverà al numero 87, proveniente dalle qualificazioni) le resiste un set e poi si dissolve (6-3, 6-1) sotto i colpi e la maturità di Camila che sta bene attenta a non sprecare nulla.

Con questa vittoria, la Giorgi conquista (oltre ai 34 mila euro che spettano alla vincitrice) il miglior ranking della sua carriera. Da lunedì sarà numero 28 del mondo (davanti a Maria Sharapova) e raggiunge l'obiettivo di questa stagione che era certamente quello di vincere un torneo e di rientrare nelle prime trenta del mondo. Camila ha i colpi e, adesso, sempre più la testa per stare tranquillamente nelle prime venti della classifica Wta e anche di più. Non per niente è una famosa "killer" di "top ten" perché quando gioca con le grandissime, ha i colpi per stare alla pari con loro.

L'anno prossimo potrebbe essere quello buono. E dovrebbe essere un po' più semplice partendo, appunto, dal numero 28 trovandosi tabelloni più abbordabili. Dalla settimana prossima, Camila sarà in Lussemburgo (esordio con l'americana Minella) dove avrà la testa di serie numero 4.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata