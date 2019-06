Tennis, Berrettini approda ai quarti a Stoccarda

Matteo Berrettini approda ai quarti di finale della 'Mercedes Cup', torneo Atp Tour 250 in corso sui campi verdi di Stoccarda, in Germania. Il 23enne romano, numero 30 del ranking mondiale ha battuto nel secondo turno il russo Karen Khachanov, numero 9 Atp e seconda testa di serie del torneo, in 6-4, 6-2, in 1 ora e 11 minuti di partita.

