Tennis, Atp Monaco: resa Berrettini in finale, il torneo è di Garin

Per la terza settimana consecutiva c'è un italiano in finale (dopo Fognini a Montecarlo e lo stesso Berrettini a Budapest), questa volta, però il torneo lo vince l’avversario

Matteo Berrettini si conquista la finale dell’Atp di Monaco di Baviera battendo in mattina Roberto Bautista Agut in due set (6-4, 6-2), ma poi cede nella combattutissima finale (1-6, 6-3, 6-7) con il cileno Cristian Garin. Per la terza settimana consecutiva c'è comunque un italiano in finale (dopo Fognini a Montecarlo e lo stesso Berrettini a Budapest), questa volta, però il torneo lo vince l’avversario. Ma il tennis maschile italiano (Cecchinato battuto in semifinale e Sonego che cresce) non è mai stato così in salute da anni. Ed è anche il momento migliore perché il 12 maggio cominciano gli Internazionali Bnl a Roma.

Berrettini ha dovuto giocare cinque set in poche ore in un clima freddo decisamente poco tennistico. A un certo punto, durante la finale pomeridiana, è sceso addirittura il nevischio.

Nel primo set con Garin non c’e’ stata quasi partita. Matteo è stato preso a pallate da cileno. Ma nel secondo, sul 3-3, Berrettini ha smesso di sbagliare, ha lucidato il servizio (dieci ace alla fine con prime intorno ai 220 all’ora) e ha messo importanti dubbi a Garin. Così, il romano, che domani salirà al numero 31 del mondo, e’ rientrato in partita e ha portato la finale al terzo set.

Nella partita decisiva, i due sono andati avanti col proprio servizio fino al 4-3 per Garin. Poi il cileno ha fatto il break del 5-3. Sembrava finita ma Berrettini ha trovato la forza per pareggiare e garantirsi il tie break. Qui, pero, non c’e’ stato piu’ niente da fare. Garin ha preso il volo e ha chiusi (7-1) al primo match point. Per il cileno è il secondo torneo vinto in stagione (dopo Houston) il che lo porta al numero 31 della classifica Atp.

