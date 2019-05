Tennis, a Roma avanti Cecchinato, fuori Sonego e Sara Errani

Bene l'azzurro che supera in tre set l'australiano Alex De Minaur. Il torinese sconfitto in tre partite dal russo Kachanov. Esordio ok per Serena Williams

Fa fatica, Marco Cecchinato, ma, alla fine porta a casa una difficile partita (2 ore e 11 minuti) con il Next Gen australiano Alex de Minaur. Vince dopo aver perso il primo ed essere stato anche un po' in difficoltà nel secondo: 4-6, 6-3, 6-1. Adesso, al secondo turno, avrà il tedesco Philip Kolschreiber con il quale non ha precedenti. Segni di maturità per "Cek" che ha giocato da favorito (e qui, per un italiano, non è mai facile), ha mostrato ancora qualche limite di preparazione e di brillantezza ma, alla fine, ha vinto una partita tutt'altro che scontata.

Sconfitta, invece, per Lorenzo Sonego che ha perso con la testa di serie numero 11 Karen Kachanov che aveva battutto a Montecarlo. Sonego è stato sconfitto in tre set (6-3, 6-7, 6-3).

Male, invece l'Italia al femminile. Senza Camila Giorgi (ancora fuori per l'infortunio al polso), Sara Errani è andata subito fuori (6-1, 6-0) con la russa Kuzmova senza quasi opporre resistenza.

