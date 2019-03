Tennis, a Indian Wells Raonic e Thiem approdano in semifinale

Decisi i due semifinalisti della parte alta del tabellone del 'BNP Paribas Open', primo Atp Masters 1000 del 2019, in corso sui campi in cemento di Indian Wells in California. Avanza il canadese Milos Raonic, numero 14 del ranking mondiale e 13esima testa di serie: il 28enne nato a Podgorica ha posto fine alla corsa del Next Gen serbo Miomir Kecmanovic, numero 130 Atp, imponendosi per 6-3 6-4 in un'ora e 12 minuti. Nella notte italiana invece è arrivata la notizia del forfait del francese Gael Monfils, numero 19 Atp e 18esima testa di serie. Il 32enne di Parigi è stato costretto al ritiro per un infortunio al tendine d'Achille sinistro. In semifinale con Raonic, dunque, senza giocare nemmeno un 'quindici', approda l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e settimo favorito del torneo. Dall'altra parte devono giocare i quarti, Federer contro la sorpresa polacca Hurkacz e Nadal col russo Khachanov. Da ricordare che Djokovic e Fognini sono in semifinale nel doppio dove affrontano la coppia polacco-brasiliana Kubot-Melo

Donne - Belinda Bencic ed Angelique Kerber hanno staccato il pass per le semifinale. L'elvetica, numero 23 del ranking e del seeding, ha sconfitto per 6-3, 4-6, 6-3, dopo oltre due ore ed un quarto di lotta, la ceca Karolina Pliskova, numero 5 Wta e quinta testa di serie. Nella sua prima semifinale in carriera ad Indian Wells la Bencic dovrà vedersela con Angelique Kerber, numero 8 del ranking e del seeding, che nella notte italiana ha avuto la meglio per 7-6 6-3, in un'ora e 36 minuti di gioco, sulla statunitense Venus Williams, numero 36 Wta. Dall'altra parte del tabellone, la semifinale vedrà impegnate la sorpresa canadese Bianca Andreescu (arrivata in tabellone con una wild card) e l'ucraina, Elina Svitolina.

