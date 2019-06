Sonego, primo trionfo Atp. Vince sull'erba di Antalya

In Turchia, l'azzurro (torinese, 24 anni) batte il serbo Kecmanovic (6-7, 7-6, 6-1) con 25 ace. Da oggi nei primi 50 del mondo

Un altro azzurro "erbivoro". Nelle ultime settimane abbiamo scoperto di avere una grande squadra di ragazzi pronti per Wimbledon. Dopo Berrettini (23 anni, romano) tocca a Lorenzo Sonego, (24 anni, torinese) trovare la sua prima vittoria in un torneo Atp. E lo fa sull'erba turca di Antalya battendo il giovane serbo Miomir Kecmanovic in tre set: 6-7,7-6, 6-1. Sonego ha dimostrato una grande padronanza del servizio che, sull'erba, può essere un'arma micidiale: 25 ace, 85% di punti vinti sulla prima palla di servizio, una sola palla break concessa e salvata (mentre il serbo ne ha dovuto salvare 7 su 9).

Il primo set va a Kecmanovic solo perchè il serbo riesce a non perdere il servizio nonostante le sei palle break concesse. Nel tiebreak Kecmanovic fa le cose giuste e passa (7-5). Nel secondo entrambi tengono sempre il servizio, ma questa volta, tocca a Sonego il successo (7-5) nel delicatissimo tiebreak. Nel terzo, non c'è storia. Con un break al secondo gioco, Sonego va 4-1 e la partita è praticamente chiusa. Un altro break al sesto gioco e la facile chiusura.

Con la finale, Sonego era già salito al numero 59 della classifica Atp. Con la vittoria dovrebbe entrare nei primi 50. Da lunedì potrebbe collocarsi intorno al numero 46/47.

