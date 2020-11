Sofia, prima finale ATP per Jannik Sinner

Prima finale in un torneo ATP per Jannik Sinner. Al torneo 250 di Sofia il 19enne altoatesino ha sconfitto in semifinale il francese Adrian Mannarino con i parziali di 6-3 7-5 in un'ora e 28 minuti di gioco.

Grazie a questo risultato, Sinner – che lo scorso anno si aggiudicò le NextGen ATP Finals – diventa a 19 anni, 2 mesi e 28 giorni il più giovane tennista azzurro ad aver raggiunto la finale in un torneo ATP, cancellando il record che apparteneva a Claudio Pistolesi: bisogna tornare indietro di oltre 32 anni, al 12 aprile 1987, quando il romano – a 19 anni, 7 mesi e 18 giorni – raggiunse la finale del torneo di Bari e vinse contro Francesco Cancellotti.

Domani, nell'ultimo atto del torneo bulgaro, Sinner affronterà il vincente della seconda semifinale tra il canadese Vasek Pospisil e il transalpino Richard Gasquet.

