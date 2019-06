Roland Garros, Nadal schianta Federer ed è il primo finalista

Lo spagnolo trionfa nel vento: 6-3, 6-4, 6-2. Ora, per l'altra semifinale, vanno in campo Djokovic e Thiem. Tra le donne finale a sorpresa: Barty-Vondrousova

Rafa Nadal è il primo finalista degli Internazionali di Francia al Roland Garros. Sulla terra rossa spazzata da un vento terribile, lo spagnolo ha conquistato per la dodicesima volta il diritto di battersi per il titolo che ha vinto anche l'anno scorso. Niente da fare per Roger Federer: 6-3, 6-4, 6-2 il risultato finale.

Il vento, si diceva, l'ha fatta da padrone. Nadal si è adeguato subito alla necessità di controllare traiettorie e profondità dei colpi. Federer ha avuto una buona occasione nel secondo set: avanti di un break e sul 40-0 col servizio, si è fatto rimontare dal maiorchino. Da lì non c'è stata praticamente più partita.

Czech Republic's Marketa Vondrousova plays a forehand return to Britain's Johanna Konta during their women's singles semi-final match on day 13 of The Roland Garros 2019 French Open tennis tournament in Paris on June 7, 2019. (Photo by Thomas SAMSON / AFP)

Donne - Saranno l'australiana Ashleigh Barty e la ceca Marketa Vondrousova a giocare la finale femminile del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Nella seconda semifinale, Barty, numero 8 del mondo, ha battuto la giovane americana (17 anni) Amanda Anisimova, numero 51 WTA, in tre set con il punteggio di 6-7 (4), 6-3, 6-3.

Per Barty e Vondrousova (oggi numero 38 del mondo) quella di Parigi sarà la prima finale in carriera in un torneo del Grande Slam, entrambe avranno così la grande chance di vincere il loro primo major. Da notare che, delle quattro semifinaliste, due Barty e Konta erano nel seeding del torneo (teste di serie numero 8 e 26) le altre due, Anisimova e Vondrousova non erano nemmeno tra le teste di serie.

Le due semifinali femminili nella giornata di ieri hanno innescato una polemica fra la WTA e gli organizzatori del Roland Garros, per la decisione di non farle giocare sul campo centrale Philippe Chatrier. A causa del programma ritardato dalla pioggia mercoledì scorso, infatti, le due semifinali donne si sono disputate nello stesso giorno delle due maschili. Così gli organizzatori hanno deciso di far giocare Barty e Anisimova sul campo Suzanne Lenglen, mentre la partita fra Konta e Vondrousova si è giocata sul Simonne-Mathieu che contiene appena 5.000 posti.

