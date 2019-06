Roland Garros, Thiem vola in finale, Djokovic ko

Dominik Thiem vola per il secondo anno consecutivo nella finale del Roland Garros dove incontrerà come nel 2018 ancora il re di Parigi Rafa Nadal, a caccia del 12simo successo nello slam francese. L'austriaco si è preso lo scalpo più importante quello di Novak Djokovic, numero 1 al mondo, al termine di una maratona che si è protratta per oltre 4 ore in due giorni diversi viste le interruzioni per pioggia. 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5 il punteggio finale. Tra le donne invece ha trionfato in finale l'australaina Ashleigh Barty, numero 8 del tabellone che si è sbarazzata in due veloci set 6-1 6-3 della giovanissima ceca Vondroušová