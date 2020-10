Roland Garros: Sinner eliminato da Nadal, ma esce a testa alta

E' finito ai quarti di finale il primo Roland Garros di Jannik Sinner, che esce dal torneo a testa alta. Contro il campione spagnolo Rafael Nadal, il 19enne italiano, vincitore dell’ultima edizione delle Next Gen Atp Finals, ha giocato per oltre due ore alla pari, ma ha chiuso col punteggio 7-6 6-4 6-1. Nadal va a caccia del 13esimo trionfo sulla terra di Parigi e che ora si giocherà l'accesso in finale nel match con l'argentino Diego Schwartzman.

Anche Martina Trevisan eliminata ai quarti di finale. L'azzurra, numero 159 del ranking, arrivata dalle qualificazione ha ceduto alla polacca Iga Swiatek numero 53 del ranking, in due set con il punteggio di 6-3 6-1 in un'ora e 20'. La polacca affronterà l'argentina Nadia Podoroska, numero 131 del ranking, che a sorpresa ha eliminato la numero cinque del ranking Elina Svitolina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata