Roland Garros, impresa Caruso. Il siciliano batte Simon e va al terzo turno

Salvatore Caruso, 26 anni, siciliano di Avola, approda al terzo turno del Roland Garros. Il numero 137 del mondo (ma dovrebbe salire intorno al 120) ha strapazzato (6-1, 6-2, 6-4) la testa di serie numero 26, Gilles Simon francese, 34 anni, numero 28 Atp con 14 titoli in palmares e numero 6 come best ranking. Il ragazzo siciliano è entrato negli ultimi 32 del tabellone e si è regalato (in un pomeriggio di sogno) un terzo turno tutto da vivere quasi sicuramente con Novak Djokovic. Il grande "Nole", che ama molto l'Italia, ricorderà il terribile scherzo che gli ha giocato l'anno scorso Marco Cecchinato nei quarti qui a Parigi. Quindi di Djokovic prenderà con le pinze questa strana partita con Caruso e per l'azzurro sarà bello essere parte di una storia in cui partirà nettamente sfavorito ma che, giocata a mente sgombera... Più tardi toccherà a Fognini contro l'argentino Del Bonis.

Thiem - L'austriaco Dominic Thiem si qualifica per il terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. Il 25enne finalista dello scorso anno, numero 4 del seeding, ha battuto in quattro set il kazako Alexander Bublik con il punteggio di 6-3, 6-7 (6/8), 6-3, 7-5. Nel prossimo turno Thiem affronterà l'uruguaiano Pablo Cuevas, che ha approfittato a sua volta del ritiro dell'inglese Kyle Edmund per infortunio sul punteggio di 7-6 (7/3), 6-3, 2-1. Nello scontro tutto argentino tra Mayer e Schwartzman, ha vinto il primo in quattro set: 4-6, 6-3, 6-4, 7-5.

Osaka - La numero 1 del Mondo Naomi Osaka si qualifica per il terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. La giapponese, vincitrice quest'anno degli Australian Open, ha battuto in rimonta in tre set la bielorussa Victoria Azarenka con il punteggio di 4-6, 7-5, 6-3. Nel prossimo turno Osaka attende la vincente del match fra la greca Maria Sakkari e la ceca Katerina Siniakova.

