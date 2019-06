Roland Garros, dodicesimo trionfo per Nadal: Thiem ko in finale

Lo spagnolo vince in in quattro set con il punteggio di 3-6, 7-5, 1-6, 1-6 in tre ore e quattro minuti di gioco

Rafa Nadal trionfa per la dodicesima volta in carriera al Roland Garros. Per il secondo anno di fila il tennista spagnolo, numero 2 del ranking Atp, ha battuto in finale l'austraico Dominic Thiem, che si è arreso in quattro set con il punteggio di 3-6, 7-5, 1-6, 1-6 in tre ore e quattro minuti di gioco. Per il giocatore maiorchino si tratta del terzo titolo consecutivo a Parigi e del 18° Slam in assoluto. Sono 84 i titoli in carriera.

"Non riesco neanche a spiegare e a descrivere le mie sensazioni e le mie emozioni. E' un sogno, lo era già giocare la prima volta qui nel 2005, non pensavo a quel tempo di poter essere ancora qui oggi, nel 2019. E' un torneo molto speciale per me", ha commentato Nadal dopo la vittoria. "Mi dispiace per lui, merita di vincere questo torneo - ha aggiunto il tennista spagnolo - Spero che avrà altre possibilità. Ha grande intensità e passione, è un grandissimo lavoratore e gli auguro il meglio per il futuro".

