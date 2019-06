Roland Garros, Djokovic in semifinale, sfiderà Thiem

Novak Djokovic si è qualificato per le semifinali del Roland Garros, seconda prova del Grande Slam. Nei quarti di finale il serbo, numero uno al mondo, ha liquidato il tedesco Alex Zverev 7-5, 6-2, 6-2. In semifinale Djokovic affronterà il numero quattro al mondo Dominic Thiem. L'austriaco, finalista lo scorso anno e alla quarta semfinale consecutiva sul rosso parigino, ha domato il russo Karen Khachanov in tre set. Le semifinali saranno così disputate dai primi quattro giocatori del ranking mondiale. Il match tra Djokovic e Thiem, infatti, sarà preceduto dall'altra semifinale, la super sfida tra Rafa Nadal e Roger Federer, che si affronteranno per la 39esima volta in carriera: il bilancio è 25 a 13 in favore del maiorchino.