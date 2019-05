Tennis, Roland Garros: Berrettini si ferma al 2° turno, vince Ruud

Matteo Berrettini, 29esima testa di serie, è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, secondo Slam stagionale che si disputa su campi in terra battuta. Il 23enne romano, numero 31 Atp e 29/a testa di serie, alla seconda partecipazione nel main draw dello Slam parigino (lo scorso anno era stato sconfitto al terzo turno da Thiem), dopo aver battuto in rimonta per 6-7(3) 6-4 6-4 6-2 lo spagnolo Pablo Andujar, numero 93 del ranking, ha ceduto per 6-4 7-5 6-3, in due ore e 21 minuti di partita, al Next Gen norvegese Casper Ruud, 20enne di Oslo figlio d'arte, numero 63 Atp, che per la prima volta approda al terzo turno nel Major francese. Giovedì torneranno in campo - sempre per il secondo turno - Fabio Fognini, nono favorito del seeding, e Salvatore Caruso, proveniente dalle qualificazioni.

Il ligure, numero 12 del ranking mondiale e nona testa di serie, dopo essersi aggiudicato per 6-3 6-0 3-6 6-3, il derby tricolore contro Andreas Seppi, numero 71 Atp, dovrà vedersela al secondo turno con l'argentino Federico Delbonis, numero 75 del ranking. Il 32enne di Arma di Taggia, che a Parigi vanta i quarti del 2011 (quando per via di un infortunio non poté nemmeno scendere in campo contro Djokovic), è avanti per 4-3 nei precedenti dopo il successo in due set nei quarti a Bastad lo scorso anno. Caruso invece, numero 147 Atp, che alla seconda qualificazione in un Major (dopo quella agli Australian Open 2018) ha ottenuto la prima vittoria a livello Slam battendo per 7-5 4-6 6-3 6-3 lo spagnolo Jaume Munar, numero 53 del ranking, sfiderà sempre giovedì il francese Gilles Simon, numero 33 Atp e 26/a testa di serie: non ci sono precedenti tra il 26enne siciliano di Avola e il 34enne di Nizza.



