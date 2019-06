Roland Garros, avanti Fognini, battuto lo spagnolo Bautista Agut

Fabio Fognini approda con autorevolezza agli ottavi di finale (terza volta in carriera) degli Open di Francia sui campi del Roland Garros. Battuto, in 4 set (7-6, 6-4, 4-6, 6-1) lo spagnolo Roberto Bautista Agut (testa di serie numero 18) uno sempre complicato da affrontare. A tratti, Fabio ha mostrato di essere sulla soglia della splendida sicurezza di gioco che gli ha permesso di vincere il Masters 1000 di Montecarlo superando gente del livello di Zverev e Nadal.

L'azzurro ci ha messo poco più di tre ore (11 ace e molti vincenti) per avere ragione di Bautista Agut e di un dolore alla caviglia che lo ha messo in difficoltà nel finale del terzo set. E' stato l'unico momento problematico per Fabio che, nel quarto set si è ripreso benissimo non concedendo quasi più nulla allo spagnolo. A questi livelli, se mantiene la giusta concentrazione (e se il fisico lo sorregge), Fabio non teme più nessuno. A cominciare da Alexander Zverev che sarà il prossimo avversario avendo battuto proprio il finalista di Montecarlo Dujan Lajovic al termine di cinque combattute partite. In questo momento, Fabio resta in lizza col russo Kachanov per entrare nei primi dieci del mondo.

Intanto, Salvatore Caruso sta corononado il suo sogno per una partita a mente libera sul Philippe Chatrier con il grande Novak Djokovic. Sta perdendo (4-2 nel primo set) ma c'è partita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata