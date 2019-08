Ranking Atp, Djokovic sempre al comando. Fognini esce da top ten

Prime posizioni immutate nel ranking Atp. Novak Djokovic resta al comando davanti a Rafael Nadal e Roger Federer. Resiste al quarto posto Dominic Thiem, ora seguito da Stefanos Tsitsipas e Kei Nishikori, sesto. Perde due posizioni Alexander Zverev, ora settimo, salgono di un gradino Daniil Medvedev, ora nono, e Kevin Anderson che rientra in top ten a spese di Fabio Fognini. La mancata difesa del titolo a Los Cabos costa due posizioni al ligure, ora 11°. Fa tre passi indietro pure Matteo Berrettini, che scende al 26° posto, risale nove gradini invece Lorenzo Sonego, al numero 47, con lievi progressi per Marco Cecchinato, ora numero 61, e Andreas Seppi, 78°.

Subito alle spalle dell'altoatesino si porta Stefano Travaglia, che balza al 79° posto ritoccando il best ranking. Due passi indietro per Thomas Fabbiano, numero 84. Spicca il salto del 17enne Jannik Sinner, che grazie al trionfo nel challenger di Lexington e ai punti dei tornei Futures che da questa settimana sono tornati effettivi per la classifica Atp, guadagna 39 posti e si attesta al numero 135, nuovo best ranking. Questa la top ten del ranking Atp. 1. Novak Djokovic (Ser) 12415 punti, 2. Rafael Nadal (Spa) 7945, 3. Roger Federer (Svi) 7460, 4. Dominic Thiem (Aut) 4755, 5. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4045 6. Kei Nishikori (Jap) 4040, 7. Alexander Zverev (Ger) 4005, 8. Karen Khachanov (Rus) 2890, 9. Daniil Medvedev (Rus) 2745, 10. Kevin Anderson (Rsa) 2500.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata