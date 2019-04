Tennis, Matteo Berrettini trionfa nell'Atp di Budapest

Seconda titolo ATP in carriera per Matteo Berrettini che ha vinto l'Hungarian Open, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 524.340 euro che si conclude sulla terra rossa di Budapest, in Ungheria. Berrettini in precedenza aveva vinto a Gstaad 2018. In finale il 23enne romano, numero 55 del ranking mondiale (ma grazie a questo risultato è già certo di ritoccare il proprio best ranking arrivando al numero 37), ha battuto il serbo, Filip Krajinovic, numero 105 Atp, proveniente dalle qualificazioni, in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1. Prosegue dunque lo straordinario momento positivo del tennis italiano, che appena una settimana fa ha visto Fabio Fognini conquistare il primo trofeo in un '1000' a Montecarlo e poi pochi giorni dopo vedere assegnate le ATP Finals a Torino per il quinquennio 2021-2025.

L'anno scorso, a Budapest, aveva vinto Marco Cecchinato che, proveniendo dalle qualificazioni come "lucky loser") battè in finale l'australiano John Millman con il punteggio di 7-5 6-4.

