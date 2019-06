Matteo Berrettini in finale sull'erba di Stoccarda

Il romano, 23 anni, centra, per la prima volta, l'ultimo atto di un torneo su questa superficie. Battuto Struff. Se la vedrà col canadese Auger-Aliassime

Matteo Berrettini centra sull’erba di Stoccarda (Atp 250 da 679mila euro di montepremi) la quarta finale della sua carriera (prima su questa superficie, sulla quale, finora, fra gli azzurri, ha vinto solo Seppi). Oggi ha battuto in due set (6-4. 7-5) il tedesco Jan-Lennard Struff. Ancora un’ottima partita del 23enne romano che fin qui non ha perso neanche un set. Il suo potente servizio sull’erba funziona molto bene: 8 ace, neanche una palla break concessa e l’89 per cento dei punti sulla prima di servizio.

In finale Matteo affronta domenica il giovane e forte canadese Felix Auger-Aliassime che ha approfittato del ritiro del connazionale Milos Raonic.

Berrettini che, finora, ha vinto due titoli Atp, è arrivato a Stoccarda come numero 30 della classifica mondiale, con la finale raggiunta è già al 24 e potrebbe salire fino al 21.

