Madrid, rientro vincente per Fognini: Edmund battuto in due set

Dopo il trionfo di Montecarlo e due settimane di stop per infortunio, l'azzurro batte l'australiano in due set. Fuori Cecchinato con l'argentino Schwartzman

Debutto positivo per Fabio Fognini al 'Mutua Madrid Open', quarto Masters 1000 stagionale, in corso sui campi in terra battuta della 'Caja Magica' della capitale spagnola. Il ligure, numero 12 del ranking mondiale e decima testa di serie, al rientro nel circuito dopo il trionfo a Montecarlo ed i successivi forfait a Barcellona e all'Estoril, ha sconfitto per 6-4 6-3, in un'ora e mezza di gioco, il britannico Kyle Edmund, numero 22 Atp. Al secondo turno Fognini attende il vincente del match tra l'australiano John Millman, numero 48 Atp, e lo statunitense Steve Johnson, numero 59 Atp. Tra Montecarlo e questa prima partita di Madrid, Fognini ha messo insieme sette vittorie consecutive

Djokovic - Nessun problema per Novak Djokovic. Il serbo numero 1 del mondo, a segno nel 2011 e nel 2016 in questo torneo, si è imposto sullo statunitense Taylor Fritz, numero 57 del ranking mondiale, con il punteggio di 6-4, 6-2.

Cecchinato - Finisce subito l'avventura di Marco Cecchinato. Il siciliano, numero 19 del ranking mondiale e 16esima testa di serie, reduce dalle semifinali a Monaco, ha ceduto per 6-0 4-6 6-1, in un'ora e un quarto di gioco, all'argentino Diego Schwartzman, numero 25 Atp.

Halep - Simona Halep accede agli ottavi di finale del torneo Wta Premier Mandatory di Madrid. La rumena, numero tre del ranking e del seeding, si è imposta per 7-5 6-1 sulla britannica Johanna Konta, numero 41 del ranking mondiale.

