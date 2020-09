Internazionali d'Italia, sfuma la semifinale per Berrettini

Finisce il sogno di Matteo Berrettini agli Internazionali d'Italia: il tennista azzurro non ce l'ha fatta e manca l'appuntamento con le semifinali. Berrettini è stato battuto in tre set dal norvegese Casper Ruud, numero 34 del ranking, con il punteggio di 4-6 6-3 7-6 (5) dopo tre ore di gioco. Il primo parziale è stato deciso da un solo break, quello subìto da Ruud proprio nel game d’apertura. Berrettini è bravo a salvare due palle per il contro-break - una nel secondo gioco, l’altra nel sesto – fallisce un set-point nel nono gioco ma poi in quello successivo chiude il set 6-4. Nella seconda frazione si ribaltano le parti: Matteo cede la battuta nel secondo game e non riesce più a recuperarlo. Dopo aver cancellato un set-point con un ace in quello successivo il norvegese firma il punto del set pari. Nella frazione decisiva Casper appare più brillante e strappa subito il servizio. Nel sesto game l’azzurro riapre il discorso togliendo la battuta al norvegese e poi passa a condurre 4-3. Il romano nel decimo gioco arriva a due punti dalla vittoria ma a decidere è il tie-break. Dal 5-3 l'azzurro perde gli ultimi quattro punti e la semifinale sfuma.

