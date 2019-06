Goffin ferma corsa Berrettini in semifinale ad Halle

La corsa di Matteo Berrettini, dopo otto vittorie di fila sull'erba, si è fermata nel penultimo atto del 'Noventi Open', torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. Nella sua sesta semifinale in carriera, la prima in un '500', il 23enne romano, numero 22 Atp ("best ranking"), reduce dal terzo titolo ATP vinto domenica scorsa a Stoccardaha ha ceduto per 7-6(4) 6-3, in un'ora e 37 minuti, al belga David Goffin, numero 33 Atp. Alla nona partita in due settimane si è dunque interrotta la serie positiva (10 se contiamo anche il match di Davis in India) di Matteo - seguito in questa trasferta oltre che da coach Vincenzo Santopadre anche da Umberto Rianna - che prima di questo confronto sui prati aveva perso un solo set, subendo un unico break: era accaduto nel derby di secondo turno ad Halle contro Andreas Seppi quando ha ceduto la battuta dopo 69 turni di servizio difesi consecutivamente.

Nel primo testa a testa fra i due è stato il romano ad avere le prime palle break, due consecutive nel sesto gioco, annullate con coraggio dal belga, che poi alla terza opportunità con un ace ha ottenuto il 3-3. Berrettini concedendo poco o nulla al rivale è salito 5-4, subito riagganciato dal 28enne di Rocourt, che sul 5-5 con una risposta lungo linea di diritto da applausi si è a sua volta procurato la prima chance di break. Matteo l'ha cancellata con un ace esterno a 206 km/h, riuscendo poi ad issarsi 6-5 nonostante la solidità da fondo di un Goffin che ha alzato il livello del suo tennis. Si è reso dunque necessario per dirimere l'equilibrio il gioco decisivo, nel quale l'azzurro è stato avanti 3 a 1, venendo riagganciato sul 3 pari.

Matteo è salito 4 a 3 con un'accelerazione di rovescio lungo linea, però il belga ha tirato fuori dal cilindro due risposte di rovescio millimetriche, portandosi in vantaggio 5 a 4 per poi giocare in modo impeccabile anche i punti seguenti, così da incamerare con una discesa a rete la prima frazione per 7 punti a 4 dopo un'ora di gioco. Nel secondo set Goffin si è cavato d'impaccio nel terzo game da una situazione di 0-30, tenendo il turno, poi nel sesto gioco è stato bravo Berrettini a fronteggiare ben tre opportunità di break, cogliendo il 3-3 con un ace. Ma nel turno successivo il belga, dopo un prodigioso recupero sulla volée bloccata dell'italiano, si è costruito altre due palle break, concretizzando la seconda per il 5-3. E David non ha minimamente tremato, chiudendo il discorso al primo match point, con il sesto ace della sua impeccabile partita (14 quelli messi a segno dal romano).

