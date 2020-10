Forte Village Sardegna Open, Cecchinato in finale con Djere: Musetti non passa

Nel torneo Atp 250 di Pula il palermitano batte Petrovic e accede all'atto conclusivo. Delusione per il toscano, ritiratosi per un problema al gomito

Marco Ceccchinato centra la finale del Forte Village Sardegna Open. L'azzurro supera agevolmente in due set il lucky loser Danilo Petrovic 6-1, 6-0 e domani sfiderà nell'atto conclusivo del torneo Atp 250 Laslo Djere, giustiziere di Lorenzo Musetti. Il serbo, numero 74 delle classifiche mondiali, ha battuto in rimonta il carrarino, entrato in tabellone con una wild card e ritiratosi sul punteggio di 2-6, 6-2, 4-1 in favore dell'avversario per un problema al gomito.

"I lucky loser sono sempre pericolosi. Sono stato bravo a non sottovalutare il mio rivale che ha un servizio molto pericoloso. Avevo tanta voglia di vincere e provare emozioni che mi mancavano da un po' di tempo. Sono veramente felice", ha detto Cecchinato al termine del match.

