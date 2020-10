Forte Village Sardegna Open, Binaghi: "Bilancio ottimo. Un bis? Ci proviamo sempre"

"Il bilancio della manifestazione è ottimo. Con i tempi che corrono arrivare alla fine di un evento sportivo importante e complesso come questa è già un buon risultato". E' l'analisi del presidente della Fit, Angelo Binaghi, al termine della finale del Forte Village Sardegna Open, torneo Atp 250 vinto dal serbo Laslo Djere. "Abbiamo avuto ancora una volta testimonianza della vitalità del tennis italiano, in particolare quello maschile, non solo per il numero di partecipanti ammessi addirittura 10 al tabellone principale, ma anche per le prestazioni ottenute da due wild card: Marco Cecchinato, che è arrivato a un soffio dalla vittoria, e Lorenzo Musetti". Sulla possibilità di un bis del Forte Village Sardegna Open Binaghi risponde: "Noi ci proviamo sempre".