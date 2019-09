Finisce il sogno di Berrettini agli Us Open

Finisce in semifinale la favola di Matteo Berrettini agli Us Open. Il 23enne romano sconfitto da Rafa Nadal per 3 set a 0. Lo spagnolo numero due al mondo domani in finale troverà il russo Mevedev, che ha eliminato il bulgaro Dimitrov.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata