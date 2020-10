Fabio Fognini positivo al Covid-19

Il tennista ligure Fabio Fognini è risultato positivo al Covid. Fognini, impegnato al 'Forte Village Sardegna Open', nuovo Atp che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort a Pula, in Sardegna, è quindi costretto al forfait. L'azzurro, primo favorito del seeding, sarebbe dovuto entrare in gara direttamente al secondo turno nel pomeriggio contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena. Al suo posto, è stato ripescato in tabellone come lucky loser il serbo Danilo Petrovic.

"Ragazzi devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono molto lievi, un po' di tosse e febbre, mal di testa... ma purtroppo è arrivata questa brutta notizia". Così, su Instagram, Fognini ha confermato la notizia. "Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto. Vi abbraccio tutti", scrive il ligure, che oggi pomeriggio avrebbe dovuto scendere in campo nel match del secondo turno del 'Forte Village Sardegna Open', nuovo Atp che si sta disputando sui campi in terra rossa del resort a Pula, affrontando lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

