Djokovic: "Wimbledon match da ricordare per sempre, Federer leggenda"

"E' stato un match da ricordare per sempre. Un match che ha avuto tutto. Un match che trascende il nostro sport. Sono eternamente grato di averne fatto parte". Novak Djokovic torna così sull'epica finale di Wimbledon che lo ha visto trionfare su Federer dopo quasi cinque ore di battaglia. "Grande rispetto per Roger per una lotta titanica", scrive il campione serbo in un post su Instagram. "Negli ultimi 12 mesi per me è stato un viaggio. Tornando dall'infortunio e cercando di arrivare al livello che mi avrebbe permesso di gareggiare per gli Slam. La fiducia in me stesso, la resilienza, la dedizione e il grande sostegno da parte delle persone a me più vicine mi hanno permesso di essere dove sono oggi. Sono fortunato e ne sono consapevole", prosegue il numero uno al mondo.

"Wimbledon, è stato un grande piacere fare la storia e condividere il campo con una leggenda del nostro sport, ancora una volta". Djokovic conclude: "Continuerò a sognare di far ancora parte di questi momenti memorabili in futuro. A proposito, l'erba ha un sapore come mai prima d'ora".



