Djokovic: "Infortunio alla spalla serio, non so quando tornerò"

"Non so esattamente quando tornerò". Potrebbe essere più serio del previsto l'infortunio alla spalla che ha costretto Novak Djokovic al ritiro negli ottavi di finale degli US Open. Parlando alla tv serba, il numero 1 del Mondo ha fatto il punto sulle sue condizioni spiegando che è ancora in fase di recupero. Il 32enne Djokovic ha dichiarato di voler giocare al Japan Open alla fine di questo mese, ma al momento non è in grado di dire se ce la farà o meno. "Monitoro i risultati della riabilitazione ogni giorno. Controllo il modo in cui la spalla risponde al recupero", ha dichiarato Djokovic. "Purtroppo, l'infortunio è stato più grave del previsto. Mi ha impedito di continuare il torneo a New York e mi dispiace molto", ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata