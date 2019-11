Coppa Davis: Nadal trascina la Spagna, Russia battuta 2-1

La Spagna batte la Russia nella seconda giornata delle finali di Coppa Davis in corso di svolgimento alla Caja Magica di Madrid. Protagonista indiscusso Rafael Nadal, numero 1 del Mondo al termine della stagione, che ha battuto nel suo match di singolare Karen Khachanov per 6-3, 7-6 (7). In precedenza Andrey Rublev aveva battuto Roberto Bautista in rimonta con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-6 (0). Nel doppio decisivo, Marcel Granollers e Feliciano Lopez hanno piegato per 6-4, 7-6 (5) Khachanov e Rublev. "L'atmosfera era incredibile", ha detto Nadal. Alla domanda sul successo della competizione fino ad ora, ha aggiunto: "È difficile rispondere oggi. Aspettiamo fino alla fine del torneo per avere un'opinione chiara e migliore", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata