Coppa Davis, la prima semifinale è Canada-Russia

Il Canada è la prima squadra qualificata per le semifinali della nuova Coppa Davis. Alla Caja Magica di Madrid, i canadesi hanno battuto per 2-1 l'Australia. Tutti si aspettavano Denis Shapovalov e Nick Kyrgios (assente per un problema alla spalla), invece è stato il giorno di Vasek Pospisil che ha vinto l'incontro con John Millman 7-6, 6-4, per tornare in campo per il doppio decisivo insieme a Shapovalov.

Passa anche la Russia che batte la Serbia di Novak Djokovic per 2-1. Nel primo singolare, Andrey Rublev ha battuto Filip Krajinovic per 6-1, 6-2 in appena 52 minuti di gioco. Successivamente, Djokovic ha avuto ragione di Karen Khachanov per 6-3, 6-3 in 1 ora e 14 minuti. Nel doppio decisivo, Khachanov e Rublev hanno battuto Djokovic e Viktor Troicki in tre set per 6-4, 4-6, 7-6 (8).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata