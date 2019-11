Coppa Davis, Italia battuta dagli Usa. Azzurri fuori

Si conclude l'avventura azzurra in Coppa Davis. Colpa dell'Australia che ha abbandonato il proprio match regalando al Belgio un 6-0/6-0 che fa sfumare ogni chance di ripescaggio dell'Italia. Che nel frattempo doveva terminare la propria partita con gli Stati Uniti che si sono comunque imposti per 2-1. Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno ceduto agli statunitensi Querrey e Sock dopo tre set: 6-7(4-7) 7-6(7-2) 6-4 il punteggio.

Italia eliminata dunque dal torneo in corso a Madrid il cui regolamento è stato già bocciato da molti. Non ultima la bocciatura da parte del vincitore con l'Italia della Coppa Davis in Cile nel 1976 nonchè ex capitano degli Azzurri, Paolo Bertolucci: "Ho le lacrime agli occhi nel vedere come hanno massacrato una competizione che necessitava solo di qualche correzione! Di bello ha solo il nome".

