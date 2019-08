Cincinnati, Federer ko negli ottavi. Djokovic avanza

Al Masters 1000 di Cincinnati non ci sarà l'attesa rivincita tra Roger Federer e Novak Djokovic dopo la meravigliosa finale di Wimbledon di un mese fa. Lo svizzero è stato infatti eliminato negli ottavi di finale dal 21enne russo Andrey Rublev, che si è facilmente imposto 6-3, 6-4. Nessun problema, invece, per Djokovic. Il serbo, numero uno al mondo e detentore del titolo, ha liquidato in due parziali lo spagnolo Pablo Carreño Busta. Federer e Djokovic si sarebbero dovuti affrontare in semifinale. Oggi i quarti di finale: Bautista-Gasquet; Nishioka-Goffin; Rublev-Medvedev e Djokovic-Pouille.