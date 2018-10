China Open, Fognini infortunato si ritira, Del Potro in finale

Fabio Fognini ha perso per ritiro la semifinale con Del Potro a Pechino. Il 31enne di Arma di Taggia non è potuto scendere in campo per un infortunio alla caviglia rimediato nel finale dell’incontro con Fucsovic. Infortunio che si è rivelato più grave del previsto. Fognini salterà anche il master 1000 di Shangai della prossima settimana.

