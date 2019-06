Berrettini vince ancora. Battuto Khachanov, è semifinale a Halle

Matteo Berrettini non si ferma più. Il 23enne romano conferma il suo ottimo stato di forma e si qualifica per le semifinali del Noventi Open, torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. Berrettini, numero 22 Atp, reduce dal terzo titolo in carriera vinto domenica scorsa a Stoccarda, ha battuto nei quarti il russo Karen Khachanov, numero 9 Atp e terza testa di serie, già battuto negli ottavi a Stoccarda la scorsa settimana, con il punteggio di 6-2, 7-6 (4) in 1 ora e 31 minuti. Berrettini troverà in semifinale il vincente della sfida tra il beniamino di casa, il tedesco Alexander Zverev, numero 5 del ranking e due del seeding, ed il belga David Goffin, numero 33 Atp, sempre battuto nelle due sfide precedenti.

Berrettini che è entrato ormai certamente nei primi venti della classifica Atp, potrebbe ancora salire di qualche posizione arrivando in finale o vincendo addirittura il torneo.Tenendo conto del fatto che dall'altra parte del tabellone incombe Roger Federer. Comunque, il 23enne romano, che solo adesso si è scoperto "erbivoro", ha vinto (tra Stoccarda e Halle) otto partite di seguito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata