Matteo Berrettini trionfa sull'erba di Stoccarda

Battuto il canadese Felix Auger-Aliassime per 6-4, 7-6 (11) in 1 ora e 48 minuti. Su questo terreno, in passato aveva vinto solo Seppi. Ora il romano sarà numero 22 Atp

Matteo Berrettini ha vinto la Mercedes Cup, torneo Atp Tour 250 dotato di un montepremi di 679.015 euro sui campi d'erba di Stoccarda, in Germania, uno dei due appuntamenti (l'altro è 's-Hertogenbosch) che inaugurano la stagione del tennis sull verde. Il 23enne romano, numero 30 del ranking mondiale (ma da domani salirà al numero 22), ha battuto in finale il Next Gen canadese Felix Auger-Aliassime, numero 21 Atp e settima testa di serie per 6-4, 7-6 (11) in 1 ora e 48 minuti. Per Berrettini è questo il terzo successo in carriera dopo quelli di Gstaad e Budapest nel 2018 sulla terra, il primo sull'erba. Prima di lui, solo Andreas Seppi era riuscito a vincere sul difficile manto erboso. Era successo (unica volta) a Eastbourne nel 2011.

Ovviamente, la vittoria di Stoccarda è di buon auspicio per Wimbledon. L'Italia potrebbe aver trovato l'"erbivoro" che non ha mai avuto. Berrettini, nel torneo, non ha perso neanche un set battendo, nell'ordine, il russo Khachanov (numero 9 del mondo), l'americano Kulda, il tedesco Struff per arrivare alla finale e vincerla.

