Berrettini continua a vincere: supera il primo turno a Halle e incontrerà Seppi

Esordio positivo per Matteo Berrettini al 'Noventi Open' torneo ATP 500 dotato di un montepremi di 2.081.830 euro in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. Il 23enne romano, numero 22 Atp, 'best ranking' dopo il successo di domenica a Stoccarda, ha regolato con un doppio 6-4, in un'ora e 10 minuti di gioco, il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 17 del ranking mondiale. Nel prossimo turno Berrettini affronterà Andreas Seppi in un derby tutto italiano. Debutto vittorioso anche per Roger Federer, prima testa di serie del torneo. Il 37enne fuoriclasse svizzero ha sconfitto per 7-6(1), 6-3, in un'ora e 17 minuti, l'australiano John Millmann, numero 57 Atp.

