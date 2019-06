Berrettini batte anche Seppi e va ai quarti di Halle

Matteo Berrettini si aggiudica il derby azzurro battendo Andreas Seppi al secondo turno del 'Noventi Open', torneo Atp 500 in corso sui campi in erba di Halle, in Germania. Il talento romano, 23 annni, numero 22 del ranking, fresco vincitore del torneo di Stoccarda, ha battuto l'altoatesino in tre set con il punteggio di 4-6 6-3 6-2 in un'ora e 46' di gioco. Nei quarti Berrettini sfiderà il russo Karen Khachanov, numero 9 del ranking che ha già battuto proprio a Stoccarda la settimana scorsa.

Con questa vittoria, Berrettini inanella la settima vittoria consecutiva in altrettanti incontri partendo da Stoccarda (tutti sull'erba) dove ha sconfitto, nell ordine: Kyrgos, Khachanov, Kudla, Struff e Auger Aliassime. A Halle, al primo turno, aveva sconfitto il georgiano Bashilashvili. Con Seppi, per la prima volta, Berrettini ha ceduto un set. In tutti gli incontri predenti non aveva mai perso il servizio. Una sicurezza impressionante sulla superficie "verde" che fa ben sperare per Wimbledon. Con questa vittoria, il romano entra per la prima volta nei primi venti del mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata