Australian Open: Thiem batte Zverev, in finale contro Djokovic

Dominic Thiem è il secondo finalista del tabellone maschile degli Australian Open. Il giocatore austriaco, numero 5 al mondo, ha battuto in quattro set in semifinale Alexander Zverev con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6 (3), 7-6 (4) in tre ore e 34' di gioco. In finale Thiem se la vedrà con Novak Djokovic.

