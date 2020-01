Australian Open: Simona Halep ai quarti con Muguruza e Kontaveit

Simona Halep, Anett Kontaveit e Garbine Muguruza si qualificano per i quarti di finale degli Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Halep, numero 4 del seeding, ha battuto negli ottavi la belga Elise Mertens numero 16, per 6-4, 6-4. L'estone Kontaveit, testa di serie numero 28, ha sconfitto la polacca Iga Swiatek per 6-7 (4), 7-5, 7-5. La spagnola Muguruza, infine, ha superato l'olandese Kiki Bertens, numero 9, per 6-3, 6-3.

