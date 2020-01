Australian Open: Nadal ko, Thiem vola in semifinale

Sarà tra Dominic Thiem e Alex Zverev la seconda semifinale dell'Australian Open. Nel primo quarto di finale in programma nella decima giornata, il tedesco ha sconfitto in rimonta in quattro set lo svizzero Stan Wawrinka, trionfatore a Melbourne nel 2014. Zverev si è imposto con i parziali di 1-6, 6-3, 6-4, 6-2. Nel secondo quarto Dominic Thiem ha invece superato in quattro set Rafa Nadal, finalista lo scorso anno nello Slam australiano, dopo una maratona di quattro ore e 14 minuti.

Il maiorchino è apparso nervoso – ha discusso un paio di volte con la giudice di sedia Aurelie Tourte – e stranamente indeciso nei punti salienti del match, sprecando anche un setpoint nel primo parziale, mentre Thiem ha mostrato solidità mentale e fisica, oltre a un ottimo adattamento del suo gioco sul cemento. Alla fine l'austriaco l'ha spuntata 7-6, 7-6, 4-6, 7-6. Domani mattina alle 9.30, ora italiana, la prima semifinale, l'attesa sfida tra Roger Federer e Novak Djokovic. Lo svizzero, a caccia del 21esimo Slam della carriera, ha vinto sei volte a Melbourne. Djokovic ha fatto addirittura meglio, sollevando il trofeo sette volte, record assoluto. Sarà il 50esimo confronto diretto tra i due, con il serbo avanti 26 a 23. Venerdì mattina, alla stessa ora, la semifinale tra Thiem e Zverev.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata