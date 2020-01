Australian Open: Martina Trevisan, gioia infinita: qualificata per il suo primo Slam

La tennista azzurra batte la canadese Eugenie Bouchard 6-4 6-3 e stacca il pass per la fase finale

Per la prima volta in carriera il nome di Martina Trevisan sarà scritto sul tabellone principale di uno Slam. La 26enne tennista fiorentina fa fuori la canadese, finalista a Wimbledon nel 2014, Eugenie Bouchard, con 6-4 6-3 che gli permette di staccare il pass per gli Australian Open.

